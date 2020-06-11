Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился житель дома на ул. Старобитцевская. Он сказал, что в окне на 11 этаже стоит мужчина.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что на балконе, держась за оконные рамы, на краю подоконника стоит мужчина. Один из сотрудников, сержант полиции, остался на улице для наблюдения за действиями мужчины, находящегося в окне, и передачи информации своим коллегам. Другие сотрудники вошли в квартиру на 11 этаже. Хозяин квартиры объяснил стражам правопорядка, что его знакомый закрылся в комнате и встал на подоконник. Путем переговоров и слаженных действий сотрудникам полиции удалось спасти мужчину и затащить его обратно в квартиру», — пояснил Васенин.

Согласно размещенному на сайте ГУ МВД России по Москве оперативному видео, в ходе переговоров полицейские предложили мужчине выпить и налили в стакан воду под видом водки. Когда гражданин потянулся за «водкой», сотрудники схватили его и вернули в квартиру.

Полицейские доставили 35-летнего жителя Подмосковья в отдел полиции и передали медикам. Сейчас решается вопрос о поощрении сотрудников МВД, спасших человека.