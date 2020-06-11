Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские в Москве с помощью «водки» отговорили мужчину прыгать с 11 этажа 

Агентство «Москва» и ещё 1 3 часа назад
Столичные полицейские спасли мужчину, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.
Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился житель дома на ул. Старобитцевская. Он сказал, что в окне на 11 этаже стоит мужчина.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что на балконе, держась за оконные рамы, на краю подоконника стоит мужчина. Один из сотрудников, сержант полиции, остался на улице для наблюдения за действиями мужчины, находящегося в окне, и передачи информации своим коллегам. Другие сотрудники вошли в квартиру на 11 этаже. Хозяин квартиры объяснил стражам правопорядка, что его знакомый закрылся в комнате и встал на подоконник. Путем переговоров и слаженных действий сотрудникам полиции удалось спасти мужчину и затащить его обратно в квартиру», — пояснил Васенин.
Согласно размещенному на сайте ГУ МВД России по Москве оперативному видео, в ходе переговоров полицейские предложили мужчине выпить и налили в стакан воду под видом водки. Когда гражданин потянулся за «водкой», сотрудники схватили его и вернули в квартиру.
Полицейские доставили 35-летнего жителя Подмосковья в отдел полиции и передали медикам. Сейчас решается вопрос о поощрении сотрудников МВД, спасших человека.
Агентство «Москва»: последние новости
Адвокат Гладилин задержан в Мытищах по подозрению в похищении для «банды Гагиева» сына юриста Скрыпника Адвокат Гладилин задержан в Мытищах по подозрению в похищении для «банды Гагиева» сына юриста Скрыпника Актер Михаил Ефремов задержан Актер Михаил Ефремов задержан Спасатели достали из воды женщину у Садовнического моста в центре Москвы Спасатели достали из воды женщину у Садовнического моста в центре Москвы
Комментарии 2
Происшествия , Видео , МВД , АГН "Москва" , Владимир , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве еще 2236 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 2236 пациентов вылечились от COVID-19
В Японии признались в видимости F-35
В Японии признались в видимости F-35
Названа дата открытия салонов красоты в Москве
Названа дата открытия салонов красоты в Москве
Учительница пристыдила Дудя за безграмотность
Учительница пристыдила Дудя за безграмотность
«Работает пьяный, отдыхает пьяный, ездит пьяный»
«Работает пьяный, отдыхает пьяный, ездит пьяный»
Видео
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
01:38
Сопровождение Ту-95МС истребителями США попало на видео
Армия Войска
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
01:04
Угрожавшие «подкинуть наркоту» росгвардейцы попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
01:22
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против подпольных оружейников
Происшествия Криминал
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
00:52
Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США
Происшествия В мире
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
00:24
Попытка военных США заблокировать российский патруль попала на видео
Армия В мире
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
00:54
Работа полевого госпиталя в Чите попала на видео
Общество
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
01:23
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
01:30
Крупнейший питомник роз в Европе попал на видео
Общество
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
01:28
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Появилось видео стрельбы на детской площадке
01:23
Появилось видео стрельбы на детской площадке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение