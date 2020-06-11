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Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
По США пронеслась волна вандализма: протестующие начали разрушать памятники Христофору Колумбу. В штате Миннесота под ликующие возгласы манифестантов фигуру мореплавателя, открывшего Америку для европейцев, снесли с постамента. В Бостоне участники акции против расизма лишили памятник Колумбу головы, а в Ричмонде (штат Вирджиния) облили краской и сбросили в фонтан. На место статуи испанского путешественника вандалы водрузили табличку с надписью «Колумб олицетворяет геноцид».
Переросшие в беспорядки демонстрации прокатились по США после инцидента с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Из США волна акций протестов перекинулась на некоторые страны Европы.
Происшествия , Видео , В мире , США
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