Опубликовано видео разрушения памятников вандалами в США 

По США пронеслась волна вандализма: протестующие начали разрушать памятники Христофору Колумбу. В штате Миннесота под ликующие возгласы манифестантов фигуру мореплавателя, открывшего Америку для европейцев, снесли с постамента. В Бостоне участники акции против расизма лишили памятник Колумбу головы, а в Ричмонде (штат Вирджиния) облили краской и сбросили в фонтан. На место статуи испанского путешественника вандалы водрузили табличку с надписью «Колумб олицетворяет геноцид».

Переросшие в беспорядки демонстрации прокатились по США после инцидента с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Из США волна акций протестов перекинулась на некоторые страны Европы.