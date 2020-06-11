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Впервые от коронавируса умер вор в законе 

Lenta.ru 35 минут назад
Впервые от коронавируса умер вор в законе
Фото: Прайм Крайм
В больнице Санкт-Петербурга от коронавируса умер 70-летний криминальный авторитет, известный как вор в законе Сачино Гегечкори. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает «Прайм Крайм».
По данным агентства, он стал первым обладателем воровского титула, который скончался от нового вируса. Гегечкори не был известен широкой публике, однако обладал непререкаемым авторитетом в уголовной среде. Он считался одним из ведущих титулованных выходцев с Кавказа. Его зоной влияния был Санкт-Петербург. Ни одна коронация воров, имевших отношение к северной столице в последние годы не обходилась без его участия, пишет агентство.
Среди его так называемых крестников — известные воры в законе Тахи и Петрович. Сачино Гегечкори стал уже шестым вором в законе, умершим в 2020 году.
1 июня сообщалось, что в Греции умер грузинский вор в законе Валерий Джавахадзе, известный в криминальных кругах как Курша. Причиной смерти 48-летнего уроженца Кутаиси стало систематическое злоупотребление наркотиками и алкоголем.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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