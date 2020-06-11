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Осужденного за госизмену ученого Лапыгина освободили по УДО 

ТАСС и ещё 11 4 часа назад
Осужденного за госизмену ученого освободили
Фото: Правозащитный центр Мемориал
Московский районный суд Твери освободил досрочно бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Ходатайство в отношении Лапыгина об условно-досрочном освобождении удовлетворено судом", — сказала пресс-секретарь суда Юлия Трифонова.
6 сентября 2016 года Мосгорсуд признал Лапыгина виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде семи лет колонии.
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Происшествия , Владимир Лапыгин , ЦНИИМАШ , Мосгорсуд , Тверь
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