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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников из 15 регионов 

ТАСС 45 минут назад
ФСБ накрыла деятельность подпольных оружейников
Фото: РИА Новости
ФСБ в 15 регионах России пресекла деятельность подпольных оружейников. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в ходе совместных с МВД мероприятий выявлено девять подпольных оружейных мастерских, изъято 166 единиц огнестрельного оружия.
"Пресечена преступная деятельность 28 жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, Владимирской, Калининградской, Калужской, Тверской, Ульяновской областей и Еврейской автономной области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов", — сообщили в ЦОС.
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Происшествия , ФСБ , МВД
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