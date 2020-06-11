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Катастрофа в Норильске: Россия стала жертвой изменения климата 

Мария Иванова 40 минут назад
Издание Sasapost заявило, что разлив нефти в Норильске должке преподать России урок: изменение климата реально. Газета отметила, что чрезвычайная ситуация на ТЭЦ произошла из-за разрушения слоя вечной мерзлоты.
Sasapost отмечает, что электростанция, где случилось ЧП, полностью построена на слое вечной мерзлоте в Арктике. В регионе приосходить изменение климата, температуры растут, но власти не осознавали масштаб угрозы, считает газета.
«России грозит катастрофа. Эксперты говорят, что из-за огромного разлива нефти очистка может занять в среднем 15 лет, по самым оптимистичным оценкам, до десяти лет. <…> А для того, чтобы река стала пригодной для живых организмов, нужны десятилетия», — отметило издание.
Из-за того, что очистительные работы начались не сразу, дно стало поглощать вредные вещества, в землю ушли шесть тысяч тонн нефти, пишет Sasapost.
Газета подчеркнула, что на фоне случившегося становится еще более важным предоставит делегации ООН доступ к танкеру Safer, принадлежащему Йемену. Это огромный топливный резервуар, но из-за переворота в стране оттуда не могут ни вывезти топливо, ни провести там технического обслуживание. Sasapost назвал более миллиона баррелей сырой нефти на судне бомбой, которая может взорваться в любой момент.
Если танкер проржавел, он рискует затонуть у побережья Красного моря и уничтожить все пляжи региона.
Издание отметило, что в 1989 году из-за разлива нефти Exxon Valdez погибли 250 тысяч морских птиц и 22 кита. В 2007 году выяснилось, что пляжи Аляски все еще содержат около 26 тысяч галлонов нефти, этот объем сокращается только на четыре процента в год.
«Это означает, что разлив нефти — это катастрофа. Недостаточно просто извиниться или пообещать наказать виновного, потому что ее последствия будут преследовать последующие поколения и могут привести к исчезновению видов», — заключила газета.
Как писал «Рамблер», 29 мая из резервуара ТЭЦ в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Нефтепродукты попали в реки Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
3 июня в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Из-за утечки возбудили три уголовных дела. По предварительной версии, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта.
Глава МЧС Евгений Зиничев 4 июня заявил, что способ ликвидации разлива топлива уже найден.
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Происшествия , Видео , Евгений Зиничев , ООН , Exxon Mobil , МЧС , Норильск
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