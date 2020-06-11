Собака напала на младенца в Петербурге

Домашняя собака покусала ребенка в городе Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В тяжелом состоянии госпитализирован ребенок 2020 года рождения. По предварительным данным, дома, по недосмотру матери 1990 года рождения, ребенка покусала собака породы Джек-рассел-терьер", — говорится в сообщении.

По данным полиции, ребенка привезли в больницу в среду из дома на Приморском шоссе в Сестрорецке.

В ходе разбирательства было установлено, что семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а в отношении матери несколько дней назад полицейские уже составили протокол за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

В связи с инцидентом проводится проверка.

Джек-рассел-терьер — небольшая охотничья собака.