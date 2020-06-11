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В Петербурге домашняя собака напала на младенца 

ТАСС 59 минут назад
Собака напала на младенца в Петербурге
Фото: depositphotos.com
Домашняя собака покусала ребенка в городе Сестрорецке в Курортном районе Санкт-Петербурга, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.
"В тяжелом состоянии госпитализирован ребенок 2020 года рождения. По предварительным данным, дома, по недосмотру матери 1990 года рождения, ребенка покусала собака породы Джек-рассел-терьер", — говорится в сообщении.
По данным полиции, ребенка привезли в больницу в среду из дома на Приморском шоссе в Сестрорецке.
В ходе разбирательства было установлено, что семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а в отношении матери несколько дней назад полицейские уже составили протокол за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.
В связи с инцидентом проводится проверка.
Джек-рассел-терьер — небольшая охотничья собака.
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