Россиянин-рецидивист убил подростка и порезал друзей

Житель Забайкальского края убил одного подростка и отправил пятерых в реанимацию. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Некоторое время назад 15-летний Илья М., 16-летние Екатерина Р. и Кристина К. и еще несколько подростков проводили время на центральной площади в поселке Первомайском Шилкинского района Забайкальского края.

В какой-то момент к компании приблизилась группа незнакомых молодых людей, в том числе 24-летний Андрей Алипченков. Все или некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из молодых людей стал приставать к Екатерине. Илья сделал попытку это пресечь. Началась словесная перепалка.

«Вы что тут все попутали?!» — выкрикнул Алипченков и стал избивать подростков монтировкой и резать ножом.

Шестеро подростков были госпитализированы. Илья скончался сутки спустя. Пятеро школьников в настоящее время находятся в реанимации. У все у них колото-резаные ранения живота.

Алипченков был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Оно стало для него девятым по счету. Ранее мужчина отбыл лишение свободы в том числе за ограбления.