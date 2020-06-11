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Россиянин-рецидивист убил подростка и порезал его друзей 

Артём Кульша 57 минут назад
Россиянин-рецидивист убил подростка и порезал друзей
Фото: Соцсети
Житель Забайкальского края убил одного подростка и отправил пятерых в реанимацию. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Некоторое время назад 15-летний Илья М., 16-летние Екатерина Р. и Кристина К. и еще несколько подростков проводили время на центральной площади в поселке Первомайском Шилкинского района Забайкальского края.
В какой-то момент к компании приблизилась группа незнакомых молодых людей, в том числе 24-летний Андрей Алипченков. Все или некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из молодых людей стал приставать к Екатерине. Илья сделал попытку это пресечь. Началась словесная перепалка.
«Вы что тут все попутали?!» — выкрикнул Алипченков и стал избивать подростков монтировкой и резать ножом.
Шестеро подростков были госпитализированы. Илья скончался сутки спустя. Пятеро школьников в настоящее время находятся в реанимации. У все у них колото-резаные ранения живота.
Алипченков был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Оно стало для него девятым по счету. Ранее мужчина отбыл лишение свободы в том числе за ограбления.
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Происшествия , Криминал , Забайкальский Край
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