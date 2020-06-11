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Более 50 человек борются с природным пожаром на Камчатке 

РИА Новости 1 час назад
На Камчатке горит лес
Фото: РИА Новости
Валежник загорелся на площади порядка 20 гектаров возле села Эссо в Быстринском районе Камчатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К настоящему моменту площадь возгорания достигла около 20 гектаров", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что возгорание было обнаружено 10 июня на площади три гектара. Как выяснилось, на сопке вблизи Эссо загорелся валежник.
"Тушение пожара осложнялось большой крутизной склона. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода", — отметил представитель ведомства.
Он добавил, что для защиты населенного пункта от пожара была проложена минерализованная полоса протяженностью около 30 километров и шириной почти 10 метров. В настоящее время с природным пожаром борются более 50 человек.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости
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