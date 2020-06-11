В Симферополе сотрудники ФСБ провели штурм и задержали экстремистов, готовивших теракты в Крыму. Злоумышленники были вычислены по странице в социальной сети "ВКонтакте". Там они распространяли материалы экстремистского характера, содержащие призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Такое обвинение было озвучено потенциальным террористам. Всего было задержано пять человек. Все они связаны с украинскими радикальными организациями. В ходе обыска места базирования экстремистов были найдены и изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также средства связи, содержащие информацию о готовившихся терактах.
Задержание экстремистов в Крыму попало на видео
Происшествия , Видео , ФСБ , Республика Крым , Симферополь
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