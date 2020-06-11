В Норильске вывезли 38 тысяч тонн загрязненного грунта

Около 38 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли специалисты в промышленный отвал после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

"В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезено 7794 тонны загрязненного поверхностного грунта или 37 736 тонн нарастающим итогом", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время к ликвидации последствий аварии привлечены 11 воздушных судов, в том числе три — от МЧС России.

"К ликвидации последствий ЧС в Норильске привлечен дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России", — сообщили агентству в краевом главке ведомства, прокомментировав увеличение авиагруппировки.