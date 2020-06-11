Штат Калифорния в Соединенных Штатах Америки охватили лесные пожары. Официальная причина возгорания — летняя засуха и сильный ветер. Такие погодные условия способствуют возгоранию лесного массива и стремительному распространению пламени. А в одном из районов Лос-Анжелеса местные жители спровоцировали пожар фейерверками. Огонь начал быстро распространяться и уже добрался до голливудских холмов. Тех самых, на которых установлена знаменитая надпись "Hollywood", знакомая почти каждому. Был объявлен режим тревоги и сейчас все спасательные вертолеты штата задействованы в тушении лесных пожаров. Локализовать возгорание на данный момент не вышло, но удалось замедлить распространение пламени.
Опубликовано видео лесных пожаров в Калифорнии
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