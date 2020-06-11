Помощника адвоката задержали за похищение сына адвоката

Следователи задержали помощника московского адвоката по подозрению в похищении 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника в Солнечногорске

"Следователем в рамках расследования уголовного дела дело по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ) задержан подозреваемый. Им оказался помощник одного из московских адвокатов", — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержан 32-летний Алексей Кондрин.

"Ранее Кондрин работал помощником адвоката Эдуарда Гладилина, но был уволен еще в начале мая. Следствие считает, что именно Кондрин по указанию Гладилина отправил сообщение с угрозами Скрпынику после похищения его сына", — сказал источник.

Следователи и криминалисты провели обыски. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.

"Устанавливаются обстоятельства и мотивы, а также иные лица, причастные к совершенному преступлению", — добавила Врадий.

Ранее адвокат Владислав Ткаченко-Кремер сообщал, что по данному делу задержан адвокат Эдуард Гладилин, интересы которого он представляет. По словам защитника, Гладилина допрашивают, он подозревается в похищении человека (ст. 126 УК РФ). В ходе обыска у Гладилина были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители. Ткаченко-Крамер добавил, что, по версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина. Кроме того, он заявил агентству, что Гладилину также инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева (ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в банде"). При этом защитник напомнил, что Гладилин является свидетелем по делу банды Гагиева, а также адвокатом Анастасии Бурлаковой (дочери бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова , убитого членами банды Гагиева), которая признана потерпевшей.

Как ранее сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, подросток находился с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, 5 июня он вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. По данному факту возбуждено уголовное дело.