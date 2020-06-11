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По подозрению в похищении сына Скрыпника задержан помощник адвоката Гладилина 

ТАСС и ещё 14 2 часа назад
Помощника адвоката задержали за похищение сына адвоката
Фото: РИА Новости
Следователи задержали помощника московского адвоката по подозрению в похищении 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника в Солнечногорске.
"Следователем в рамках расследования уголовного дела дело по факту похищения несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 126 УК РФ) задержан подозреваемый. Им оказался помощник одного из московских адвокатов", — сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержан 32-летний Алексей Кондрин.
"Ранее Кондрин работал помощником адвоката Эдуарда Гладилина, но был уволен еще в начале мая. Следствие считает, что именно Кондрин по указанию Гладилина отправил сообщение с угрозами Скрпынику после похищения его сына", — сказал источник.
Следователи и криминалисты провели обыски. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия.
"Устанавливаются обстоятельства и мотивы, а также иные лица, причастные к совершенному преступлению", — добавила Врадий.
Ранее адвокат Владислав Ткаченко-Кремер сообщал, что по данному делу задержан адвокат Эдуард Гладилин, интересы которого он представляет. По словам защитника, Гладилина допрашивают, он подозревается в похищении человека (ст. 126 УК РФ). В ходе обыска у Гладилина были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители. Ткаченко-Крамер добавил, что, по версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина. Кроме того, он заявил агентству, что Гладилину также инкриминируется участие в банде Аслана Гагиева (ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в банде"). При этом защитник напомнил, что Гладилин является свидетелем по делу банды Гагиева, а также адвокатом Анастасии Бурлаковой (дочери бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, убитого членами банды Гагиева), которая признана потерпевшей.
Как ранее сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, подросток находился с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, 5 июня он вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Комментарии
Происшествия , Андрей Бурлаков , Ольга Врадий , Аслан Гагиев , Анастасия Бурлакова , СКР , ИТАР-ТАСС
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