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Лидер Захаровской ОПГ пойдет под суд за убийства из 90-х 

Lenta.ru 1 час назад
Лидер ОПГ пойдет под суд за убийства из 90-х
Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»
В Москве в суд направили дело лидера Захаровской ОПГ, которого обвиняют в вооруженных нападениях и убийствах граждан. Об этом в среду, 10 июня, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о 52-летнем Сергее Захарове. Его обвиняют в убийствах, незаконном ношении, хранении, приобретении и сбыте оружия, похищении человека и вымогательстве. По версии следствия, в 1994 году он возглавил банду, которая вымогала у бизнесменов деньги за обеспечение им покровительства.
Сначала «захаровские» заставили платить им владельца ресторана, затем многих торговцев на Даниловском рынке, строительную компанию, книжное издательство и крупнейший автосалон столицы. В борьбе за влияние в криминальной среде Захаров в сентябре 1995 года организовал убийство одного из активных участников Таганской ОПГ. Также он поступил и с бывшим участником своей же банды, когда тот дал против него показания по уголовному дело. По приказу Захарова мужчину расстреляли в марте 1996 года.
К 2000-му году банда «захаровских» держала под контролем десятки торговых точек и фирм Москвы. Пресечь их деятельность удалось в мае 2001 года. Тогда Захаров был задержан первый раз. На его подмосковной даче оперативники изъяли большие суммы денег и дискеты с информацией о людях, которых бандиты планировали похитить, чтобы потребовать выкуп. Лидер банды отсидел 17 лет, затем вышел на свободу но вскоре был вновь задержан. Сейчас обвиняемый содержится под стражей.
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Происшествия , Криминал , Сергей Захаров , МВД , Lenta.ru , Москва
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