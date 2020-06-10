Лидер ОПГ пойдет под суд за убийства из 90-х

Москве в суд направили дело лидера Захаровской ОПГ, которого обвиняют в вооруженных нападениях и убийствах граждан. Об этом в среду, 10 июня, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Как уточнил источник в правоохранительных органах , речь идет о 52-летнем Сергее Захарове . Его обвиняют в убийствах, незаконном ношении, хранении, приобретении и сбыте оружия, похищении человека и вымогательстве. По версии следствия, в 1994 году он возглавил банду, которая вымогала у бизнесменов деньги за обеспечение им покровительства.

Сначала «захаровские» заставили платить им владельца ресторана, затем многих торговцев на Даниловском рынке, строительную компанию, книжное издательство и крупнейший автосалон столицы. В борьбе за влияние в криминальной среде Захаров в сентябре 1995 года организовал убийство одного из активных участников Таганской ОПГ. Также он поступил и с бывшим участником своей же банды, когда тот дал против него показания по уголовному дело. По приказу Захарова мужчину расстреляли в марте 1996 года.

К 2000-му году банда «захаровских» держала под контролем десятки торговых точек и фирм Москвы. Пресечь их деятельность удалось в мае 2001 года. Тогда Захаров был задержан первый раз. На его подмосковной даче оперативники изъяли большие суммы денег и дискеты с информацией о людях, которых бандиты планировали похитить, чтобы потребовать выкуп. Лидер банды отсидел 17 лет, затем вышел на свободу но вскоре был вновь задержан. Сейчас обвиняемый содержится под стражей.