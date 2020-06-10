В деле Ефремова новый поворот

Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы , в котором обвиняют актера Михаила Ефремова , сообщает столичный главк МВД

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю (Ефремов — ред.) неустановленными лицами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается", — говорится в сообщении главка МВД.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в Главное следственное управление ГУМВД по Москве.

В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.

Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент "чудовищным". Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.