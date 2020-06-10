В деле Ефремова новый поворот

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В рамках дела Ефремова завели уголовное производство о сбыте наркотиков 

РИА Новости 29 минут назад
Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова, сообщает столичный главк МВД.
Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а столичный прокурор Денис Попов потребовал передать дело в ГСУ ГУМВД по Москве.
"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю (Ефремов — ред.) неустановленными лицами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Расследование продолжается", — говорится в сообщении главка МВД.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении Ефремова передано для расследования в Главное следственное управление ГУМВД по Москве.
В понедельник вечером у дома №3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗом", водитель которого пострадал и был госпитализирован. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Во вторник утром стало известно, что пострадавший в ДТП скончался в больнице.
Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал сам инцидент "чудовищным". Суд по ходатайству следствия отправил Ефремова под домашний арест.
Последние новости
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин На Украине возбудили дело против Порошенко На Украине возбудили дело против Порошенко В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Комментарии 16
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Денис Попов , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Ефремов нарушил условия подписки о невыезде
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Видео
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
В деле Ефремова новый поворот
00:39
В деле Ефремова новый поворот
Происшествия
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
Происшествия
Терем Васи Бандита показали на видео
00:56
Терем Васи Бандита показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
01:43
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
В мире
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение