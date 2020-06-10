В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель

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Ранее Совместная следственная группа (ССГ) подтвердила старую версию, что лайнер MH17 был сбит из-под населенного пункта Первомайское.

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