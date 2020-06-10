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В суде по MH17 рассказали о видевшем запуск ракеты «Бук» свидетеле 

Lenta.ru 43 минуты назад
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
Фото: Reuters
В окружном суде Гааги по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Отмечается, что прокуратура попросила допросить еще раз свидетеля, который проходит в деле как X48. Он утверждает, что 17 июля 2014 года заметил проезжавший зенитно-ракетный комплекс «Бук» около блокады ДНР на дороге из Снежного в Саур-Могилу. По его словам, через несколько минут он услышал и увидел, что ракета была запущена. После этого «Бук» выехал на дорогу, рядом с ним было четыре солдата в одинаковой форме цвета хаки и в шлемах с прикрепленными ушами.
Ранее Совместная следственная группа (ССГ) подтвердила старую версию, что лайнер MH17 был сбит из-под населенного пункта Первомайское.
Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Туда допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.
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Происшествия , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Гиркин , Boeing , Генпрокуратура РФ , Гаага
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