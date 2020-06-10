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Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя 

РИА Новости 20 минут назад
Шок. Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Фото: РИА Новости
Представители актера Михаила Ефремова не выходили на связь и не предлагали компенсацию семье курьера Сергея Захарова, который погиб в ДТП, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.
"Никто не связывался с семьей", — ответил адвокат на вопрос, извинились ли представители актера перед семьей и предложили ли компенсацию.
По его словам, пока рано говорить о гражданском иске о возмещении вреда, но, вероятно, он будет подан. Добровинский добавил, что будет защищать потерпевших по этому делу бесплатно. "Это было мое условие", — заявил он.
Как отметил адвокат, похороны Захарова состоятся в Рязани 11 июня.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.
Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания артист с предъявленным обвинением согласился, не стал возражать против домашнего ареста и назвал инцидент "чудовищным". За соблюдением Ефремовым условий домашнего ареста УФСИН следит с помощью средств электронного контроля.
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Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , РИА Новости
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