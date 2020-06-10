В попытке суицида Ефремова засомневались 

В попытке суицида Михаила Ефремова засомневались — шрам у актера был замечен сразу после смертельной аварии в центре Москвы . Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot, публикуя видео, где видны следы.

Как рассказал бывший адвокат Ефремова Виталий Чернышев, актер сильно ударился во время ДТП. «У него остался очень сильный шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился», — сказал он.

Как пишет Life Shot, предположительно, след на шее Ефремова остался от ремня безопасности.

О попытке суицида Ефремова ранее сообщил Telegram-канал Mash. Сообщалось, что родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении. В связи с этим ему вызвали специалистов психиатрической помощи, которые увидели попытки покончить с собой.