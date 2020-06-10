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В попытке суицида Ефремова засомневались 

Lenta.ru 41 минуту назад
В попытке суицида Михаила Ефремова засомневались — шрам у актера был замечен сразу после смертельной аварии в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot, публикуя видео, где видны следы.
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Как рассказал бывший адвокат Ефремова Виталий Чернышев, актер сильно ударился во время ДТП. «У него остался очень сильный шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился», — сказал он.
Как пишет Life Shot, предположительно, след на шее Ефремова остался от ремня безопасности.
О попытке суицида Ефремова ранее сообщил Telegram-канал Mash. Сообщалось, что родственники заметили на шее артиста багровую борозду, которая является характерным признаком при повешении. В связи с этим ему вызвали специалистов психиатрической помощи, которые увидели попытки покончить с собой.
В результате ДТП, которое устроил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который врезался актер. Актер свою вину признал и сейчас находится под домашним арестом.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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