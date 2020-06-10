В попытке суицида Ефремова засомневались

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В попытке самоубийства Михаила Ефремова засомневались. Телеграм-канал Life Shot обратил внимание, что багровый след на шее актера виден на записях, сделанных очевидцами аварии.

Предположительно, след мог оставить ремень безопасности, пережавший шею актера во время столкновения.

Бывший адвокат Ефремова Виталий Чернышев сразу после аварии заявил, что актер сильно ударился во время ДТП.

«У него остался очень сильный шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился», — сказал Чернышев.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что Ефремов пытался повеситься на следующий день после устроенного им ДТП, в котором погиб человек. Якобы родственники обнаружили актера без сознания и вызвали скорую помощью. Медики, заметив след на шее, вызвали психиатров.