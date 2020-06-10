В попытке суицида Ефремова засомневались

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В попытке Ефремова свести счеты с жизнью усомнились 

Вероника Полынина 8 минут назад
В попытке самоубийства Михаила Ефремова засомневались. Телеграм-канал Life Shot обратил внимание, что багровый след на шее актера виден на записях, сделанных очевидцами аварии.
Предположительно, след мог оставить ремень безопасности, пережавший шею актера во время столкновения.
"Сбежит за границу или напьется и из окна выйдет"
Бывший адвокат Ефремова Виталий Чернышев сразу после аварии заявил, что актер сильно ударился во время ДТП.
«У него остался очень сильный шрам на шее и на руке. И головой он сильно ударился», — сказал Чернышев.
Ранее телеграм-канал Mash написал, что Ефремов пытался повеситься на следующий день после устроенного им ДТП, в котором погиб человек. Якобы родственники обнаружили актера без сознания и вызвали скорую помощью. Медики, заметив след на шее, вызвали психиатров.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью. Актер находится под домашним арестом, в отношении него заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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