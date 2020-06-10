Прокурор Москвы принял решение по делу Ефремова

"Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного главка МВД передать уголовное дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования", — сказала она. Сейчас дело находится в УВД по ЦАО.

Прокурор Москвы также поручил обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.

Нефедова уточнила, что Ефремову "предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек". Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.