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Прокурор Москвы поручил передать дело Ефремова в столичное УМВД 

ТАСС 1 час назад
Прокурор Москвы принял решение по делу Ефремова
Фото: ТАСС
Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от руководства столичного главка МВД передать уголовное дело в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве, обеспечить в установленные законом сроки выполнение всех необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на окончание предварительного расследования", — сказала она. Сейчас дело находится в УВД по ЦАО.
Прокурор Москвы также поручил обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников уголовного судопроизводства.
Нефедова уточнила, что Ефремову "предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек". Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Денис Попов , МВД , Москва
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