У народного ополчения ДНР не было зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малазийский Boeing , выполнявший рейс MH17. Об этом URA.RU заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков

Олег Пулатов и Голландский прокурор Тейс Бергер, который ведет дело о крушении рейса MH17 считает, что обвиняемые, намеренно сбили самолет, приняв его за военный. Гособвинение считает, что обвиняемые Стрелков, Сергей Дубинский Леонид Харченко сыграли главную роль в развертывании ЗРК «Бук», передает радио Sputnik.

«В ополчении никаких «Буков» не было», — сказал URA.RU Стрелков. Он подчеркнул, что ополчение не причастно к крушению Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. От дальнейших комментариев Стрелков отказался.

Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев считает, что в авиакатастрофе виновны ополченцы, которые, в свою очередь, заявляют об отсутствии средств, способных сбить самолет, напоминает агентство Nation News.