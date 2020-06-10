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Стрелков ответил на обвинения прокурора Нидерландов по делу MH17 

Ura.Ru 39 минут назад
«В ополчении „Буков“ не было»
Фото: РИА Новости
У народного ополчения ДНР не было зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малазийский Boeing, выполнявший рейс MH17. Об этом URA.RU заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
"MH17 сбили намеренно"
Голландский прокурор Тейс Бергер, который ведет дело о крушении рейса MH17 считает, что обвиняемые, намеренно сбили самолет, приняв его за военный. Гособвинение считает, что обвиняемые Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко сыграли главную роль в развертывании ЗРК «Бук», передает радио Sputnik.
«В ополчении никаких «Буков» не было», — сказал URA.RU Стрелков. Он подчеркнул, что ополчение не причастно к крушению Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. От дальнейших комментариев Стрелков отказался.
Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев считает, что в авиакатастрофе виновны ополченцы, которые, в свою очередь, заявляют об отсутствии средств, способных сбить самолет, напоминает агентство Nation News.
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Происшествия , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков , Boeing , ИА Sputnik , Нидерланды
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