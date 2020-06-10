Адвокаты Ефремова отказались общаться со СМИ 

Адвокаты актера Михаила Ефремова больше не будут давать никаких комментариев журналистам по делу о ДТП, в результате которого погиб человек.

«Никаких комментариев мы сейчас давать не будем ни по какому поводу, это позиция защиты», — заявила РИА «Новости» представитель защиты Ефремова Елизавета Шаргородская.

После заседания суда по делу Ефремова Шаргородская попросила прессу «дать следствию свободно и спокойно со всем разобраться», после этого она и артист сделают «свои комментарии по сложившейся ситуации».

Адвокат Ефремова, общавшийся с прессой накануне, Виталий Чернышев не присутствовал на заседании суда по избранию меры пресечения.

«В настоящее время пока она [Шаргородская] занимается [делом Ефремова], дополнительную информацию пока не могу вам сообщить», — пояснил Чернышев.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водителя Lada госпитализировали, однако он умер в больнице. Возбуждено дело, которое после смерти пострадавшего мужчины переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.

Адвокат Чернышов заявил, что артист готов оказать помощь семье погибшего и согласен сотрудничать со следствием.