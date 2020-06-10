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Российская модель обвинила диджея из Германии в изнасиловании 

Lenta.ru 1 час назад
Российская модель обвинила диджея в изнасиловании
Фото: страница Александры Шугай в Facebook
Бывшая российская модель, экоактивистка и феминистка Александра Шугай обвинила немецкого диджея в изнасиловании. Ее слова приводит «Комсомольская правда».
Экс-манекенщица рассказала журналистам, что оставила модельный бизнес еще год назад, вернулась в родной город и решила заняться музыкой. В октябре 2019 года в Новосибирск приехал диджей Данила Купцов (его имя было изменено), который долгое время проживает в Германии. Феминистка познакомилась с ним в соцсетях и договорилась о встрече, чтобы обсудить работу.
По ее словам, после выступления в клубе Купцов пригласил ее на афтепати в номер отеля. По прибытии Шугай пожаловалась на плохое самочувствие и собиралась уходить, однако молодой человек начал к ней приставать.
«В тот вечер я выпила всего один коктейль, но мне было плохо. Он выпивал, возможно, был под чем-то и начал приставать ко мне», — высказалась она и подчеркнула, что после случившегося «была в шоке и несколько часов просидела в ванной».
По информации издания, после изнасилования Шугай покинула отель вместе с Купцовым и отправилась провожать его в аэропорт, поскольку ей было стыдно и она не могла ослушаться его. Предполагаемый насильник, в свою очередь, вину отрицает и утверждает, что все произошло по взаимному согласию.
«Ты можешь со стороны на ситуацию посмотреть и признать, что я тебя не насиловал. Я же проснулся от того, что ты на мне сидишь полуголая. Я тебя в отель не звал», — говорит в ответ на обвинения Купцов. Однако феминистка считает, что все сказанное — это попытка оправдаться.
Отмечается, что 1 июня Купцова арестовала полиция Германии по требованию властей США. Оказалось, что его обвиняют в финансовых махинациях и мошеннических действиях в интернете.
В феврале друга королевской семьи, главу модной корпорации Nygard International Питера Нюгарда лишили работы из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Так, 13 февраля 2020 года десятки женщин, в том числе 14-летние подростки, подали на миллионера в суд. Согласно иску, он заманивал их в свой особняк на Багамах, обещая устроить в модельное агентство, а затем склонял к сексу.
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Комментарии 1
Происшествия , Комсомольская правда , Германия , Новосибирск
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