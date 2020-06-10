Записи видеокамер в любимом баре Ефремова «исчезли» 

Записи камер видеонаблюдения бара Ulysses, в котором находился актер Михаил Ефремов перед аварией, таинственно исчезли, утверждает телеграм-канал 112.

По информации канала, 8 июня Ефремов приезжал в бар дважды: около 9 утра и вечером. Сотрудники заведения утверждают, что оба раза Ефремов приезжал за едой навынос, поскольку очный прием посетителей барам и ресторанам запрещен. Сотрудники уверяют, что не продавали Ефремову алкоголь, а во время вечернего визита даже отказались накормить, поскольку кухня уже была закрыта.

При этом камеры внешнего наблюдения показывают, что актер вошел в бар и пробыл там 34 минуты.

«Возникает вопрос: что тогда там делал артист 34 минуты, если не пил?» — задается вопросом телеграм-канал.

Записи с внутренних видеокамер, которые помогли бы ответить на этот вопрос, были удалены со всех серверов.