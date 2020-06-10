Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Записи видеокамер в любимом баре Ефремова «исчезли» 

Вероника Полынина и ещё 17 24 минуты назад
Записи видеокамер в любимом баре Ефремова «исчезли»
Фото: UlyssesMoscow / Facebook
Записи камер видеонаблюдения бара Ulysses, в котором находился актер Михаил Ефремов перед аварией, таинственно исчезли, утверждает телеграм-канал 112.
Адвокат назвал способ спасти Ефремова от тюрьмы
По информации канала, 8 июня Ефремов приезжал в бар дважды: около 9 утра и вечером. Сотрудники заведения утверждают, что оба раза Ефремов приезжал за едой навынос, поскольку очный прием посетителей барам и ресторанам запрещен. Сотрудники уверяют, что не продавали Ефремову алкоголь, а во время вечернего визита даже отказались накормить, поскольку кухня уже была закрыта.
При этом камеры внешнего наблюдения показывают, что актер вошел в бар и пробыл там 34 минуты.
«Возникает вопрос: что тогда там делал артист 34 минуты, если не пил?» — задается вопросом телеграм-канал.
Записи с внутренних видеокамер, которые помогли бы ответить на этот вопрос, были удалены со всех серверов.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью. В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Актер находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Комментарии 25
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Видео
В попытке суицида Ефремова засомневались
00:12
В попытке суицида Ефремова засомневались
Происшествия
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
02:19
«Это нечто!»: Маск о статье Рогозина
Наука и техника
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
00:33
Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Происшествия
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
В деле Ефремова новый поворот
00:39
В деле Ефремова новый поворот
Происшествия
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
В деле MH17 появился видевший запуск «Бука» свидетель
Происшествия
Терем Васи Бандита показали на видео
00:56
Терем Васи Бандита показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
01:43
На Украине назвали единственный способ вернуть Крым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение