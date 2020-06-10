Опубликовано видео пожара в жилом доме в Москве 

В проезде Дежнева на северо-востоке Москвы произошел пожар. Возгорание возникло в квартире, расположенной на 11 этаже многоквартирного дома. На месте работают пожарные. Видео тушения вырывающегося из окна квартиры сильного пламени сняли очевидцы происшествия.

Как сообщает Агентство «Москва», спасатели провели эвакуацию жителей дома, в результате чего были спасены 13 человек, в том числе и ребенок. По предварительным данным, один человек погиб. По какой причине начался пожар, еще предстоит выяснить экспертам.