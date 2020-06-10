Автомобильный мост рухнул в Москве 

В Новой Москве обрушился автомобильный мост через реку Незнайка, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обрушение произошло недалеко от населенного пункта Большое Покровское. Мост длиною в пять метров размыло паводком после прошедшего в среду сильного ливня. Движение транспорта перекрыто, машины направляют в объезд. По предварительным данным, пострадавших нет.
Источник агентства также рассказал, что в результате прошедшей в Москве грозы ветром повалило 18 деревьев, которые повредили пять машин.
Как писал «Рамблер», 21 апреля в поселке Борисоглебский Ярославской области из-за сильного ветра обрушился мост через реку Устье. Пешеходный мост был построен в 2015 году. На его строительство было выделено 20 млн рублей, а на церемонию открытия моста приезжала Валентина Терешкова, которая тогда баллотировалась в Госдуму.