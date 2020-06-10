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Россияне высказались об осуждении Ефремова после ДТП 

Лера Букина 50 минут назад
Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Как, по вашему мнению, общество будет относиться к Михаилу Ефремову после смертельного ДТП, произошедшего по его вине?».
74% опрошенных считают, что теперь отношение к Ефремову будет крайне негативным.
«Этот инцидент, пожалуй, перечеркнул все, ведь он является очень показательным», — прокомментировали они.
17% участников думают, что со временем волна негатива спадет.
9% россиян уверены в том, что общество разделится на два лагеря — одни будут являться ненавистниками, другие — защитниками.
В опросе приняли участие 30299 человек.
Мать Сергея Захарова, водителя, который стал жертвой автомобильной аварии, спровоцированной актером Михаилом Ефремовым, до сих пор не знает о смерти сына, сообщает Telegram-канал Mash. Родственники опасаются, что у пенсионерки от трагической новости может стать плохо с сердцем.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого сидел 57-летний Сергей Захаров, на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова. Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. Утром 9 июня Захаров скончался от внутреннего кровотечения. В отношении артиста было заведено уголовное дело. В настоящий момент он находится под домашним арестом, дожидаясь результатов расследования всех обстоятельств аварии.
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Комментарии 5
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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