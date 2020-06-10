Аналитическая служба Рамблера задала россиянам вопрос: «Как, по вашему мнению, общество будет относиться к Михаилу Ефремову после смертельного ДТП, произошедшего по его вине?».

74% опрошенных считают, что теперь отношение к Ефремову будет крайне негативным.

«Этот инцидент, пожалуй, перечеркнул все, ведь он является очень показательным», — прокомментировали они.

17% участников думают, что со временем волна негатива спадет.

9% россиян уверены в том, что общество разделится на два лагеря — одни будут являться ненавистниками, другие — защитниками.

В опросе приняли участие 30299 человек.

Мать Сергея Захарова , водителя, который стал жертвой автомобильной аварии, спровоцированной актером Михаилом Ефремовым, до сих пор не знает о смерти сына, сообщает Telegram-канал Mash. Родственники опасаются, что у пенсионерки от трагической новости может стать плохо с сердцем.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого сидел 57-летний Сергей Захаров, на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова. Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован. Утром 9 июня Захаров скончался от внутреннего кровотечения. В отношении артиста было заведено уголовное дело. В настоящий момент он находится под домашним арестом, дожидаясь результатов расследования всех обстоятельств аварии.