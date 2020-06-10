Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео 

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Сургуте полицейские задержали женщин, отдыхавших на городском пляже. Видео конфликта местных жительниц со стражами порядка опубликовал Telegram-канал «Подъем». На записи видно, как один из стражей порядка применяет силу во время задержания: он повалил на землю даму в бикини и заломил ей руку.

В Югре сейчас действуют ограничительные меры, в связи с чем власти Сургута запретили посещение парка. Полицейские проводят рейды, гуляющих и загорающих просят покинуть парковые зоны.