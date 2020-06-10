В отношении артиста Михаила Ефремова , 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве , за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного Управления МВД России по Москве Алексея Диокина.

По словам Диокина, 11 из этих штрафов выписаны в 2020 году. Штрафы артиста в основном связаны с "камерами фото-видеофиксации". "Это превышение скоростного режима. При этом, как правило, скорость незначительная превышения, выезд на полосу для движения маршрутных транспортных средств — нарушение разметки", — уточнил он. В 2019 году выписано 39 штрафов. При этом нетрезвым за рулем артиста в 2019-2020 году не "ловили".

Все штрафы за 2019 год оплачены в полном объеме, 5 штрафов за 2020 год не оплачены.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.