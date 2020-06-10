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Терем с фонтаном вора в законе Васи Бандита показали на видео 

Lenta.ru 23 минуты назад
В сети появилось видео с кадрами обыска в доме вора в законе Васи Бандита. Ролик в среду, 10 июня, публикует Следственный комитет России (СКР)
На кадрах 56-летний Игорь Кокунов, известный в криминальных кругах как вор в законе Вася Бандит, вместе со следственной группой прибывает на территорию своего поместья, где располагается деревянный терем с фонтаном. Внутри стоят рыцарские латы и чучело бурого медведя, также на видео попала коллекция холодного оружия авторитета.
Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, ранее авторитет был задержан в Чехове в доме своей супруги — известного московского адвоката. После задержания следователи пришли с обысками по трем адресам — принадлежащим вору в законе объектам недвижимости.
9 июня сообщалось, что СКР возбудил в отношении Кокунова уголовное дело по статье 210.1 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Ранее авторитет был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. По версии следствия, Кокунов, постоянно проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Подмосковья, с 1993 года оказывает большое влияние на криминальный мир.
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Происшествия , Видео , Игорь Кокунов , СКР
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