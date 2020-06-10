Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита 

Алевтина Жаркова 53 минуты назад
В Московской области задержан криминальный авторитет Игорь Кокунов, более известный как Вася Бандит. Видео задержания вора в законе опубликовал Следственный комитет России. В ведомстве сообщили, что 56-летний житель Подмосковья подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ.
Согласно данным следствия, коронованный в 1993 году Вася Бандит занимает высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе» — на протяжении 27 лет, осуществляя координацию преступных групп и поддерживая связи с другими криминальными авторитетами. Отмечается, что Игорь Кокунов был неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства.
Происшествия , Видео , Криминал , Игорь Кокунов , СКР , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Видео
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение