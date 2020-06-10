Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита 

В Московской области задержан криминальный авторитет Игорь Кокунов, более известный как Вася Бандит. Видео задержания вора в законе опубликовал Следственный комитет России. В ведомстве сообщили, что 56-летний житель Подмосковья подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ.
Согласно данным следствия, коронованный в 1993 году Вася Бандит занимает высшее положение в преступной иерархии — «вор в законе» — на протяжении 27 лет, осуществляя координацию преступных групп и поддерживая связи с другими криминальными авторитетами. Отмечается, что Игорь Кокунов был неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства.