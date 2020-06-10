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Задерживающие россиянок в бикини полицейские попали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В Сургуте задерживавшие на пляже россиянок в бикини полицейские попали на видео. Ролик в среду, 10 июня, публикует Telegram-канал «Подъем».
На кадрах видно, как правоохранитель после коротких пререканий повалил женщину в бикини на землю, заломил ей руку и некоторое время удерживал. Позже ее силой затолкали в служебный автомобиль. Второй сотрудник во время задержания не давал подойти близко подруге задерживаемой, снимавшей все происходящее на телефон и сопровождавшей видео словами «Помогите! Нас бьет полиция».
Второе видео снято уже регистратором полицейских. Слышно, что до начала конфликта сотрудники правоохранительных органов представляются и просят девушек и сопровождавшего их мужчину покинуть парк, поскольку он закрыт по решению городских властей для соблюдения гражданами режима самоизоляции. Но те отвечают демонстративным отказом. Сотрудники дают время собраться после чего возвращаются и сообщают, что намерены доставить нарушителей в отдел полиции. После этого начинается задержание.
В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили, что по факту случившегося начали проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет дана оценка законности и обоснованности действий полицейских.
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Происшествия , Видео , СКР , МВД , Сургут
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