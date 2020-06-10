Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе 

Все новости на карте

Четырехэтажный дом 1912 года постройки обрушился на Украине . Частичное обрушение здания, расположенного на улице Ясная в Одессе, произошло в ночь на 10 июня. В жилом доме находилось 10 квартир, 5 из них — в разрушенной части строения.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали жильцов дома, 24 человека покинули свои квартиры. О пострадавших информации пока нет.