Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В сети вступились за отказавшегося везти чернокожего студента таксиста 

Lenta.ru 21 минуту назад
Уволенного за расизм таксиста оправдали
Фото: РИА Новости
Пользователи Twitter раскритиковали сервис «Яндекс. Такси» за увольнение водителя из Брянска, отказавшегося везти чернокожего студента. Для таких постов в соцсети запустили специальный хештег #ЯндексКуколд. При этом другие пользователи обвинили использующих хештег в расизме.
Авторы постов, вступившиеся за таксиста, обвинили «Яндекс. Такси» в ущемлении прав водителей, а также в попытках следовать социальной повестке.
«Почему @yandextaxi позволяет политической конъюнктуре влиять на отношения с работниками? Почему какие-то внутренние американские фишки типа "расизма" определяют ваше поведение?» — написал Кирилл Каминец.
«Если вы хотите играть в грязные SJW-игры в России, вы заплатите за это», — добавил @rolocaust и призвал других пользователей занижать рейтинг приложения «Яндекс. Такси» в AppStore и Google Play Market.
Некоторые также посчитали неправильным увольнять человека во время «эпидемии и кризиса».
«С таким отношением к своим работникам — только удаление», — поделился Нободя.
Кроме того, «Яндекс. Такси» назвали национальными предателями и обвинили в потворстве «левацким трендам».
При этом многие пользователи посчитали критиков сервиса расистами. «Толпа деградантов считает, что увольнять человека, который практически прямым текстом сказал, что не повезет человека из-за его цвета кожи, неправильно. Понимаю. Люди, расизм — это дерьмо. Не из-за повестки. Это просто дерьмо и всегда им было. "Яндекс" правы с любой точки зрения», — отметила Queen of Lame. «Расисты, идите в жопу», — резюмировал пользователь с ником Зубастик.
Куколд — тот, кто занимается сексуальными практиками, наблюдая за тем, как его партнер занимается сексом с другим человеком. В широком смысле слово используется для оскорбления людей, которые, по мнению критиков, прогибаются под чужие требования.
9 июня стало известно, что водитель такси в Брянске отказался везти студента из Африки. В сети было опубликовано видео, на котором водитель заявил, что пассажир ему «не нравится», и поэтому он имеет право никуда не ехать. На вопрос студента о том, является ли он расистом, мужчина ответил утвердительно.
Компания «Яндекс. Такси» позже связалась со студентом и принесла извинения. Водитель, отказавшийся везти африканца, был отключен от сервиса.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Последние новости
Названы условия домашнего ареста Ефремова Названы условия домашнего ареста Ефремова Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от коронавируса в России Песков отверг заявления о занижении данных о смертности от коронавируса в России Предсказан новый аспект жизни российских дачников после пандемии Предсказан новый аспект жизни российских дачников после пандемии
Комментарии 1
Происшествия , Яндекс , Google , Брянск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение