За пост губернатора в РФ запросили 35 млн евро

Бывший замгубернатора Липецкой, Ленинградской и Тверской областей Михаил Куржиямский едва не стал жертвой мошенничества. Ему предложили заплатить €35 млн за назначение на пост главы Подмосковья.
Об этом сообщила Baza. По информации издания, Куржиямский пожаловался некоему знакомому, что хочет вернуться на госслужбу. Мужчина свёл его с бывшим зампредом правительства Мордовии и экс-замгубернатора Новгородской области Виктором Нечаевым, который ранее был судим за мошенничество.
Нечаев заявил Куржиямскому, что за €20 млнможет устроить его губернатором Воронежской области, за €35 млн— главой Кубани. Но бывший чиновник захотел стать губернатором Подмосковья. Нечаев заявил, что этот пост тоже стоит €35 млн По плану Нечаева, Куржиямский должен был передать €500 000 за встречу с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым для согласования кандидатуры. Ещё €2 млн должны были «уйти» в администрацию президента. И уже осенью 2020 года Куржиямский якобы мог сменить главу Подмосковья Андрея Воробьёва, а после этого — перечислить ещё €32,5 млн Куржиямский заподозрил, что его обманывают, и обратился в ФСБ. Силовики задержали Нечаева по время передачи первой партии денег, утверждает Baza.