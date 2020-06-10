За пост губернатора в РФ запросили 35 млн евро

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Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом

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Вред природе от разлива топлива в Норильске оценили в 6 млрд рублей

«Эти деньги мёртвые». Расторгуев объяснил, почему его фонд два года не потратил выделенные на реставрацию миллионы

«Слишком нелепо». Билл Гейтс признал, что ему «трудно отрицать» теории о массовом чипировании людей