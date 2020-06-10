Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российскому экс-чиновнику предложили заплатить 35 млн евро за пост губернатора 

Секрет Фирмы и ещё 1 4 часа назад
За пост губернатора в РФ запросили 35 млн евро
Фото: ТАСС
Бывший замгубернатора Липецкой, Ленинградской и Тверской областей Михаил Куржиямский едва не стал жертвой мошенничества. Ему предложили заплатить €35 млн за назначение на пост главы Подмосковья.
Об этом сообщила Baza. По информации издания, Куржиямский пожаловался некоему знакомому, что хочет вернуться на госслужбу. Мужчина свёл его с бывшим зампредом правительства Мордовии и экс-замгубернатора Новгородской области Виктором Нечаевым, который ранее был судим за мошенничество.
Нечаев заявил Куржиямскому, что за €20 млнможет устроить его губернатором Воронежской области, за €35 млн— главой Кубани. Но бывший чиновник захотел стать губернатором Подмосковья. Нечаев заявил, что этот пост тоже стоит €35 млн По плану Нечаева, Куржиямский должен был передать €500 000 за встречу с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым для согласования кандидатуры. Ещё €2 млн должны были «уйти» в администрацию президента. И уже осенью 2020 года Куржиямский якобы мог сменить главу Подмосковья Андрея Воробьёва, а после этого — перечислить ещё €32,5 млн Куржиямский заподозрил, что его обманывают, и обратился в ФСБ. Силовики задержали Нечаева по время передачи первой партии денег, утверждает Baza.
Видео дня. Вонь и тараканы: соседка с крысами изводит весь дом
Секрет Фирмы: последние новости
Вред природе от разлива топлива в Норильске оценили в 6 млрд рублей Вред природе от разлива топлива в Норильске оценили в 6 млрд рублей «Эти деньги мёртвые». Расторгуев объяснил, почему его фонд два года не потратил выделенные на реставрацию миллионы «Эти деньги мёртвые». Расторгуев объяснил, почему его фонд два года не потратил выделенные на реставрацию миллионы «Слишком нелепо». Билл Гейтс признал, что ему «трудно отрицать» теории о массовом чипировании людей «Слишком нелепо». Билл Гейтс признал, что ему «трудно отрицать» теории о массовом чипировании людей
Комментарии 34
Происшествия , Андрей Воробьев , Виктор Нечаев , Николай Патрушев , ФСБ , Администрация Президента РФ , Московская область , Новгородская Область , Республика Мордовия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Бывшая жена Ефремова: «Мы переедем в Амстердам»
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Дочери Ефремова пожелали «гореть в огне»
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Видео
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
05:48
Задержание россиянок в бикини полицейскими попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
00:56
Опубликовано видео задержания вора в законе Васи Бандита
Происшествия Криминал
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
00:19
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Одессе
Происшествия В мире
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
00:42
Опубликовано видео сильнейшего ливня с градом в Петербурге
Общество Погода
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
00:26
ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую
Происшествия
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
00:45
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Происшествия
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
01:35
Реакция на отмену самоизоляции попала на видео
Общество
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
01:28
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Армия
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
02:37
Появилось видео реакции иностранцев на храм ВС РФ
В мире
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
02:29
Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение