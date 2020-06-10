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У погибшего в ДТП с Ефремовым мужчины нашлась вторая жена 

Газета.Ru 45 минут назад
У погибшего в ДТП с Ефремовым нашлась вторая жена
Фото: РИА Новости
Жительница Москвы объявила себя второй, гражданской женой погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова курьера — Сергея Захарова, сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на родственников покойного.
По словам брата мужчины Валерия Захарова, женщина была подругой Сергея, у которой он жил во время работы в Москве. Он платил за коммунальные услуги, но близких отношений, уточнил Захаров, между ними не было. При этом женщина объявила сбор средств после смерти мужчины, представившись его женой. В сети есть информация о том, что переведенные на ее счет деньги все-таки получены семьей погибшего.
"Если кто хочет помочь, то могут перечислять деньги на мою карту, карту жены погибшего брата. А эта, она не является. В принципе, по закону она посторонний человек", — подчеркнул Валерий.
Он утверждает, что брат не пытался развестись и не говорил о новой женитьбе.
"Почему она себя выдает за жену — я не знаю", — говорит Захаров.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
Суд назначил актеру домашний арест до 9 августа.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РЕН ТВ , Москва
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