Ефремова проверят на вменяемость 

Следствие собирается проверить актера Михаила Ефремова , устроившего смертельную аварию в Москве , на вменяемость. Ему назначат психиатрическую экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в среду, 10 июня.

«С целью получения объективной оценки состояния психического здоровья Ефремова в рамках расследования уголовного дела будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — заявил собеседник агентства.

Ранее экспертиза показала, что содержание алкоголя в выдыхаемом актером воздухе составляло 2,1 промилле при допустимой норме 0,16 промилле. Это эквивалентно выпитой бутылке водки объемом 0,5 литра и относится к тяжелой степени опьянения. Кроме того, в крови и моче Ефремова нашли следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов, однако их артист употреблял ранее и на ДТП, по словам источника, «это вряд ли отразилось». 9 июня актера отправили под домашний арест.