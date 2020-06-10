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Ефремова проверят на вменяемость 

Lenta.ru и ещё 3 35 минут назад
Ефремова проверят на вменяемость
Фото: РИА Новости
Следствие собирается проверить актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве, на вменяемость. Ему назначат психиатрическую экспертизу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в среду, 10 июня.
«С целью получения объективной оценки состояния психического здоровья Ефремова в рамках расследования уголовного дела будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», — заявил собеседник агентства.
Ранее экспертиза показала, что содержание алкоголя в выдыхаемом актером воздухе составляло 2,1 промилле при допустимой норме 0,16 промилле. Это эквивалентно выпитой бутылке водки объемом 0,5 литра и относится к тяжелой степени опьянения. Кроме того, в крови и моче Ефремова нашли следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов, однако их артист употреблял ранее и на ДТП, по словам источника, «это вряд ли отразилось». 9 июня актера отправили под домашний арест.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Интерфакс , Москва
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