Гватемале разъяренная толпа заживо сожгла медицинского эксперта Доминго Чок Че. Выпускника Университетского колледжа Лондона обвинили в колдовстве. «Казнь» мужчины сняли на видео.

Трагедия произошла 6 июня в деревне Чимай, недалеко от муниципалитета Сан-Луис в северном гватемальском департаменте Петен. Чок Че был членом группы фармацевтических расследований, в которую входили другие исследователи из Университетского колледжа Лондона, университетов Цюриха Швейцария ) и Валле (Гватемала).

Как сообщает Daily Star, команда изучала традиционные растительные лекарства и сотрудничала с гидами по культуре майя. Сам Чок Че был экспертом в области народной медицины. Жители деревни утверждали, что Доминго убил одного из членов местной общины, дав ему какое-то лекарство. Обвинения переросли в травлю, а после — в нападение.

Кто-то из местных жителей снял на видео, как охваченный пламенем врач бежит через поле, преследуемый толпой. Прибывшая на место происшествия полиция не смогла спасти Чок Че — мужчина сгорел заживо.

Моника Бергер , руководитель отдела антропологии в Университете Валле в Гватемале, рассказала местным СМИ, что жертву называли «Абуэло Доминго» (дедушка Доминго). Он занимался восстановлением натуральной традиционной медицины майя. Многие жители деревни Чимай считали его колдуном.

Посол Великобритании в Гватемале Ник Уиттингем выразил соболезнования семье Доминго Чока.