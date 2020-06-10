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Врача из британского университета сожгли заживо, обвинив в колдовстве 

Экспресс газета 3 часа назад
В Гватемале разъяренная толпа заживо сожгла медицинского эксперта Доминго Чок Че. Выпускника Университетского колледжа Лондона обвинили в колдовстве. «Казнь» мужчины сняли на видео.
Трагедия произошла 6 июня в деревне Чимай, недалеко от муниципалитета Сан-Луис в северном гватемальском департаменте Петен. Чок Че был членом группы фармацевтических расследований, в которую входили другие исследователи из Университетского колледжа Лондона, университетов Цюриха (Швейцария) и Валле (Гватемала).
Как сообщает Daily Star, команда изучала традиционные растительные лекарства и сотрудничала с гидами по культуре майя. Сам Чок Че был экспертом в области народной медицины. Жители деревни утверждали, что Доминго убил одного из членов местной общины, дав ему какое-то лекарство. Обвинения переросли в травлю, а после — в нападение.
Кто-то из местных жителей снял на видео, как охваченный пламенем врач бежит через поле, преследуемый толпой. Прибывшая на место происшествия полиция не смогла спасти Чок Че — мужчина сгорел заживо.
Моника Бергер, руководитель отдела антропологии в Университете Валле в Гватемале, рассказала местным СМИ, что жертву называли «Абуэло Доминго» (дедушка Доминго). Он занимался восстановлением натуральной традиционной медицины майя. Многие жители деревни Чимай считали его колдуном.
Посол Великобритании в Гватемале Ник Уиттингем выразил соболезнования семье Доминго Чока.
«Мы надеемся, что государство проведет оперативное расследование», — отметил дипломат в соцсетях.
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Происшествия , Видео , Моника Бергер , Гватемала , Цюрих , Швейцария
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