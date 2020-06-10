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Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Прокуратура проконтролирует домашний арест Ефремова
Фото: ТАСС
Московская прокуратура проконтролирует работу должностных лиц, ответственных за выполнение требований домашнего ареста актера Михаилом Ефремовым, сообщила глава пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
«Прокуратуре Центрального административного округа поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений», — сказала Нефедова, слова которой приводятся на сайте прокуратуры Москвы.
Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Москва
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