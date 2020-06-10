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Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Супруга Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Еремова, рассказала в эфире программы «Пусть говорят» о первой реакции на случившееся. По словам женщины, она включила новости по телевизору и увидела аварию с участием грузовика, на котором был логотип фирмы, где работал ее муж.
Ирина Стерхова поделилась, что в тот вечер ждала супруга с работы, пыталась ему дозвониться, но его телефон был выключен. Когда женщина подошла к телевизору и увидела кадр, ее сердце екнуло. Она начала читать новости в интернете, нашла видео и узнала на нем мужа.
После того как Ирина приехала в больницу, куда отвезли пострадавшего Сергея, ей дали успокоительное и заверили, что сейчас будут проводить мужчине операцию. Однако позднее врач сообщила, что его состояние не могут стабилизировать и до операционной довезти не смогут.
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Происшествия , Видео , Сергей Захаров
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