ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую

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Ликвидация подпольной оружейной мастерской ФСБ попала на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
В Хабаровском крае ФСБ пресекла деятельность подпольной мастерской по производству оружия. В Комсомольске-на-Амуре силовики задержали подозреваемого — 39-летнего местного жителя, организовавшего мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия, а также его модернизации.
При проведении обыска у мужчины были изъяты три пистолета и автомат, более тысячи патронов и комплектующих к ним. Проведенная экспертиза установила, что все оружие и боеприпасы были пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , ФСБ , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровский Край
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