ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую

Хабаровском крае ФСБ пресекла деятельность подпольной мастерской по производству оружия. В Комсомольске-на-Амуре силовики задержали подозреваемого — 39-летнего местного жителя, организовавшего мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия, а также его модернизации.

При проведении обыска у мужчины были изъяты три пистолета и автомат, более тысячи патронов и комплектующих к ним. Проведенная экспертиза установила, что все оружие и боеприпасы были пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.