Названы условия домашнего ареста Ефремова 

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По решению суда артисту запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Ему разрешается только вызывать врачей или представителей правоохранительных органов . При этом Ефремов должен уведомлять органы следствия о каждом звонке.

Также суд ограничил круг общения актера близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест.

Ранее сообщалось, что на актера наденут следящий браслет. С помощью этого устройства сотрудники ФСИН будут постоянно знать о текущем местонахождении арестованного.

Ефремов будет отбывать домашний арест в квартире, расположенной в доходном доме Германа Бройдо в центре Москвы по адресу Плотников переулок, 4/5, также известный как «Дом с писателями», сообщает РИА Новости. Это строение 1907 года считается одним из самых необычных зданий столицы. Он украшен композицией из фигур писателей Пушкина, Гоголя, Толстого в античных одеждах, а также Аполлона и муз.