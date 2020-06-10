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Названы условия домашнего ареста Ефремова 

Lenta.ru 1 час назад
Названы условия домашнего ареста Ефремова
Фото: ТАСС
В Федеральной службе исполнения наказаний раскрыли условия домашнего ареста актера Михаила Ефремова. Об этом агентству «Москва» рассказал руководитель пресс-службы управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков.
По решению суда артисту запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Ему разрешается только вызывать врачей или представителей правоохранительных органов. При этом Ефремов должен уведомлять органы следствия о каждом звонке.
Также суд ограничил круг общения актера близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. В случае нарушения условий меру пресечения могут изменить на арест.
Ранее сообщалось, что на актера наденут следящий браслет. С помощью этого устройства сотрудники ФСИН будут постоянно знать о текущем местонахождении арестованного.
Ефремов будет отбывать домашний арест в квартире, расположенной в доходном доме Германа Бройдо в центре Москвы по адресу Плотников переулок, 4/5, также известный как «Дом с писателями», сообщает РИА Новости. Это строение 1907 года считается одним из самых необычных зданий столицы. Он украшен композицией из фигур писателей Пушкина, Гоголя, Толстого в античных одеждах, а также Аполлона и муз.
В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице. Позднее в организме Ефремова обнаружили следы наркотиков. Вечером 9 июня актера отправили под домашний арест.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Герман Бройдо , Сергей Захаров , МВД , ФСИН , РИА Новости , АГН "Москва" , Москва
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