В городе Артем Приморского края неизвестный мужчина осквернил мемориал и попал на видео. Вандал сначала сел в чашу Вечного огня и закурил, а потом лег, грея ноги над пламенем. Все происходящее было запечатлено на камеру видеонаблюдения. Данный инцидент произошел еще 6-го июня. Мужчину нашли. На него заведено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося и определяется мера пресечения. Вандализм может наказываться арестом на срок до трех месяцев, исправительными работами на срок до 12 месяцев или денежным штрафом в размере до трех заработных плат осужденного.
Мужчина лег в чашу Вечного огня и попал на видео
Читайте также