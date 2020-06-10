Вечером 8 июня 2020 известный российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП, в результате которого погиб 1 человек. Ефремов вел автомобиль в неадекватном состоянии, а медэкспертиза выявила в крови актера большую дозу алкоголя и наркотические вещества. Суд состоится через 2 месяца, актеру грозит до 12 лет тюрьмы, а сейчас он находится под домашним арестом. Через день после произошедшего с артистом пообщался один из журналистов. Видео данного разговора опубликовано в сети. Михаил не отрицает, что был пьян и говорит, что ему сейчас сложно вспоминать эти события. В зале суда при показаниях Ефремов признал свою вину.
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
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