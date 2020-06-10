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Протесты из-за убийства полицией аутиста прошли в Израиле 

News.ru и ещё 2 40 минут назад
Протесты из-за убийства полицией аутиста прошли в Израиле
Фото: PPI/Keystone Press Agency
Массовые акции протеста и беспорядки прошли 9 июня в городах Израиля. Они спровоцированы убийством местного жителя Ияда аль-Халака, имевшего особенности развития.
Уточняется, что митинги прошли в Яффо, Хайфе и Иерусалиме. Периодически акции протеста перерастали в беспорядке, в частности, в Яффо участники шествия кидали камни в полицейских и их машины, а в Иерусалиме несколько человек были арестованы полицией после того, как попытались заблокировать движение трамваев, передаёт 12-й канал телевидения Израиля.
Ияд аль-Халак погиб, когда пытался убежать от полицейских, принявших его за вооружённого человека. Как после выяснилось, 32-летний мужчина не имел при себе никакого оружия и ему с детства был официально диагностирован аутизм.
Как писал NEWS.ru ранее, пресс-служба правоохранительных органов Гонконга сообщила о задержании более 50 человек. Они были признаны участниками незаконных акций протеста в центре города.
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Происшествия , Израиль
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