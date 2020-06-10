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В США хотят судить полицейского за избиение бездомного 

ИА Regnum и ещё 3 58 минут назад
В США полицейский избил бездомного
Фото: Reuters
Полицейский из американского Лос-Анджелеса предстанет перед судом за нанесение побоев безоружному бездомному мужчине. Об этом сообщает газета Los Angeles Times.
Обвинения в нападении предъявлены полицейскому Фрэнку Эрнандесу, который 27 апреля вместе с напарником отправился на вызов, связанный с вторжением на частную территорию. Прибывшие на место полицейские увидели бездомного, который установил тент возле местной церкви.
Эрнандес побил бездомного, а очевидец снял произошедшее на камеру. При этом бездомный не имел оружия и не сопротивлялся. После обнародования видео полицейского отстранили от службы, он дал подписку о невыезде. Суд назначен на 11 июня.
Прокурор округа Лос-Анджелес Джеки Лейси заявила, что произошёл возмутительный случай незаконного применения силы полицейским.
Обвинения полицейскому были предъявлены на фоне массовых беспорядков, охвативших США после гибели из-за действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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Происшествия , Криминал , Массовые беспорядки , Генеральный прокурор , Лос-Анджелес , США
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