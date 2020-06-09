Брат погибшего в ДТП с Ефремовым осудил актера

Семья Сергея Захарова , погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова , шокирована тем, что актёр позволил сесть себе за руль в нетрезвом состоянии.

Он такой же гражданин, так же платит налоги. Почему ему должны сделать исключение? — заявил старший брат погибшего Валерий Захаров.

Валерий добавил, что виделся с родственником утром в день аварии. Он до сих пор не может поверить, что его брата больше нет. Мужчины вместе росли и даже какое-то время работали в одном месте, сообщает РЕН ТВ.

ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.