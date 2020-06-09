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Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован 

News.ru 1 час назад
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым осудил актера
Фото: РИА Новости
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, шокирована тем, что актёр позволил сесть себе за руль в нетрезвом состоянии.
Он такой же гражданин, так же платит налоги. Почему ему должны сделать исключение? — заявил старший брат погибшего Валерий Захаров.
Валерий добавил, что виделся с родственником утром в день аварии. Он до сих пор не может поверить, что его брата больше нет. Мужчины вместе росли и даже какое-то время работали в одном месте, сообщает РЕН ТВ.
ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Ефремов, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. По данным экспертизы, артист в момент ДТП был пьян.
Следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения актёру после допроса, на который его увезли под вечер 9 июня. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, за пьяные ДТП со смертельным исходом в России обычно приговаривают к реальному сроку лишения свободы, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Валерий Захаров , МВД , РЕН ТВ
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