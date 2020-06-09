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Назван способ получения Ефремовым условного срока 

Вероника Полынина 29 минут назад
Назван способ получения Ефремовым условного срока
Фото: Пресс-служба Таганского суда
Михаил Ефремов может избежать реального срока, если он признает вину, раскается и возместит моральный ущерб родственникам погибшего в аварии Сергея Захарова. Такое мнение высказал адвокат Елисей Пятин в интервью «Инфо24».
«Как я вижу это дело, это нужно максимально напичкать его [Ефремова] характеризующими материалами, чтобы положительно его характеризовали, сделать ряд действий на возмещение вреда семье потерпевшего, раскаяться и, собственно, получить минимальный срок в особом порядке, даже без судебного следствия», — заявил он.
По словам адвоката, если актер «поведет себя как человек, то и государство может пойти ему навстречу.
»Смысла держать его где-нибудь в поселке нет», — считает Пятин.
При этом адвокат отметил, что общественный резонанс вокруг устроенного Ефремовым ДТП не позволяет объективно оценить перспективы дела.
Ефремова арестовали
Как сообщал «Рамблер», ранее Таганский суд Москвы отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Накануне актер устроил ДТП на Садовом кольце, в котором погиб 58-летний Сергей Захаров. В момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении артиста заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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