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На Михаила Ефремова наденут электронный браслет 

Газета.Ru и ещё 8 30 минут назад
На Ефремова наденут электронный браслет
Фото: РИА Новости
ФСИН будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым правил домашнего ареста с помощью электронного браслета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро столичного управления ведомства.
"С целью осуществления контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", — заявили во ФСИН.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
Суд назначил актеру домашний арест до 9 августа.
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Происшествия , Михаил Ефремов , ФСИН , Интерфакс
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