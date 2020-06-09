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Следователь в суде заявил, что актер Михаил Ефремов нарушил условия подписки о невыезде, избранной после его задержания из-за ДТП со смертью человека в Москве , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вчера Ефремов был отпущен под подписку о невыезде. Поскольку пострадавший в данном ДТП скончался, Ефремов был вызван в органы, однако по месту проживания, указанному в подписке, он не был обнаружен, а был найден по другому адресу. В связи с этим подписка была отменена. Преступление относится к преступлениям, совершенным по неосторожности… Ходатайствуем об избрании домашнего ареста до 9 августа", — сказал следователь в суде.

Прокурор ходатайство поддержал, сам актер не возражает против избрания домашнего ареста.

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Водителя — курьера интернет-магазина Сергея Захарова — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, в пять утра он скончался. Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. Кроме того, у него в крови обнаружены следы кокаина и марихуаны.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека (она предполагает до 12 лет лишения свободы). Ефремову предъявлено обвинение. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.